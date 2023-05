), poDes caméras qui fonctionnent enfin, pour repérer les pollueurs à Dison ?

"Nos caméras fixes sont utilisées", annonce, soulagé, l’échevin de l’Environnement, Stéphan Mullender (PS). D epuis octobre l’échevin annonce que les caméras sont disponibles mais inutilisables en raison de longues démarches administratives. "C’est une évolution et la révolution, c’est quand on aura réussi à ajouter la vingtaine de caméras mobiles." Cinq caméras fixées sur des bâtiments communaux sont depuis peu habilitées à repérer les piétons et les automobilistes qui commettent les fautes. "Ce sont les plaques d’immatriculation qui seront principalement relevées, on a accès à la direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV). Ça fonctionnera un peu comme un radar, la caméra photographie la plaque d’immatriculation, l’image part à la DIV et on reçoit les informations de la personne." Mais le but reste la dissuasion, martèle l’échevin. "On insiste sur le côté préventif, bien qu’il y ait le côté répressif. Notre objectif est qu’il n’y ait plus de dépôts clandestins sur la commune." Il y aura aussi une vingtaine de caméras semi-fixes qui, elles, seront installées dans les points noirs recensés par l’agent constatateur. "Et dès que les dépôts seront moins conséquents, voire inexistants, on pourra surveiller d’autres endroits afin de s’assurer que les dépôts ne se sont pas déplacés." Elles ressemblent aux caméras pour repérer les animaux. "Les caméras semi-mobiles seront visibles et non visibles, il y a des lieux où elles seront dans de gros boîtiers métalliques. D’autres pourront être placées sur un arbre, un pylône électrique… À ce moment-là, elles seront plus dissimulées." Tout est prêt du côté de la Commune de Dison, dès que les formalités administratives seront clôturées, le travail pourra être efficace tout de suite, assure l’échevin en indiquant que des tests ont déjà été réalisés et l’installation a été adaptée. À noter que l’amende moyenne s’élève à 300 €, et peut doubler en cas de récidives.