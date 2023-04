Le centre culturel de Dison a fait son Grand Ramdam

Une fois de plus, l’événement a été l’occasion pour les enfants et adultes ayant pris part aux différents ateliers cette saison de dévoiler au public, ainsi qu’à leurs proches, leurs progrès et de partager leur passion. Les musiciens ont ainsi pu jouer quelques morceaux sur scène, comme les pros, tandis que les danseurs, ont proposé des chorégraphies originales et rythmées. Les élèves de l’atelier d’écriture, petite nouveauté de cette année, ont également pu déclamer leurs textes, dans la salle Jacques Stotzem.

Ouvert à tous, le Grand Ramdan a également permis aux visiteurs de mieux connaître l’offre en ateliers, toujours plus grande d’année en année, du centre culturel mais aussi de s’essayer à quelques pratiques, telles que la broderie ou encore la peinture à l’eau. Ceux-ci ont par exemple pu contribuer à plusieurs œuvres collectives. Un moment d’échange particulièrement apprécié.