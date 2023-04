Verviers-Dison: une ressourcerie sur les rails grâce au projet "Zéro chômeur de longue durée"

Concrètement, cette ressourcerie "menée en collaboration avec plusieurs partenaires dont l’ADL et Step Entreprendre, serait créée sur le territoire de Verviers, à l’ancien Central Cash. Et il y aurait des personnes qui sont chômeurs de longue durée de Dison et de Verviers qui y travailleront. Et certains d’entre eux pourront aussi faire quelques petits travaux pour aider des personnes comme enlever et remplacer de vieux châssis de maisons,…"

D’ailleurs, l’idée de ressourcerie n’est pas neuve du côté de Dison. "C’est un projet qui me tient à cœur depuis des années et que nous voulions concrétiser." Ce qui sera fait assez rapidement. "À Dison, nous avons déjà donné notre accord de principe pour un prêt de 200 000 € pour lancer le projet car on sait qu’il faut toujours un certain délai pour que les subsides arrivent. Ainsi, on espère que le projet se concrétise d’ici 6 à 12 mois." Concernant les subsides alloués, il s’agit de "162 000 € pour la première année et 4 500 000 € sur les quatre ans."

Cette chouette nouvelle pour l’emploi local est évidemment très appréciée par Jean-Michel Delaval. "C’est un projet essentiel et qui donne de l’espoir aux personnes sans emploi. Ainsi qu’une dynamique positive qui peut s’installer. Ce qui est bien aussi, c’est la belle collaboration que nous avons avec la Ville de Verviers et son échevine de l’Emploi, Cécile Ozer. Grâce à cela, nous arrivons tous à avancer."