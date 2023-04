Les dotations creusent-elles le budget disonais?

Une dette de 925 000€

L’échevin des Finances en a profité pour rappeler le litige qui subsiste avec la commune de Pepinster qui refuse de payer sa dotation. "Au compte 2021, on s’aperçoit que Pepinster doit 925 840€. Au niveau de la zone de secours, on a décidé de passer par la justice pour forcer la commune à payer. Actuellement, on s’étonne toujours que la ministre de l’Intérieur et le ministre de tutelle n’ont jamais réagi à une telle situation", s’étonne-t-il. Il s’inquiète des conséquences s’il n’était pas dans l’obligation de payer sa dotation. La décision de justice est attendue avec l’espoir qu’elle rétablisse un certain équilibre. "Il existe deux alternatives à cette situation: soit il devait payer et là il y a quand même un problème, il existe un bourgmestre qui a décidé de façon réitérée de ne pas respecter la loi soit il a raison et les communes ne sont pas dans l’obligation de payer les dotations communales. À ce moment-là, il n’y a plus aucune commune qui va continuer payer les dotations et alors il serait peut-être urgent de revoir la loi".

Des communes à bout

L’augmentation de la dotation de la zone de police révèle une autre problématique latente, le poids de plus en plus important sur les épaules du budget communal. "À un moment donné, il faudra rediscuter des missions des communes. Les années à venir ne sont pas réjouissantes pour les finances communales", indique l’échevin disonais. Pour l’ensemble des communes, les dotations communales ont augmenté de 13% face au Fédéral qui atteint 8,56%, précise-t-il. "De nouveau depuis la création des zones de police, on constate un sous-financement du Fédéral. On va arriver dans des situations dans lesquelles seules les communes financeront les zones de police. Un jour ça va poser problème parce que par exemple la dotation pour la commune de Dison, elle s’élève à 2,2 millions d’euros, ça représente 10% du budget total de la commune."