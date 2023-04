Le temps d’un week-end, il est possible de faire un saut dans le temps et de revenir à l’époque jurassique au sein de l’Espace 58 d’Andrimont. Ces samedi et dimanche, une grande exposition de dinosaures s’y déroule avec notamment des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et autres parasaurolophus plus vrais que nature. Ces dinosaures de grande taille sont accompagnés de panneaux explicatifs qui détaillent notamment leur mode de vie et leur nourriture.

Ensuite, un documentaire d’environ 40 minutes explique l’histoire de ces animaux hors du commun. Enfin, pour rendre la visite la plus ludique possible, un "dino quiz" est fourni à l’entrée de l’exposition. De quoi passer un bon moment en famille. Sans oublier que, pour conclure la visite, les enfants pouvaient s’amuser dans un château gonflable, qui a la forme d’un dinosaure évidemment !