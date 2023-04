Une fête pour 100 ans de pouvoir socialiste, avec des soubresauts, à Dison et Andrimont

La soirée a été ponctuée par la mise à l’honneur de 39 membres, qui sont affiliés à l’Union socialiste communale (USC) de Dison depuis plus de 40 ans, ainsi évidemment que de prises de parole à la tribune: Valérie Dejardin, la présidente de la fédération verviétoise du PS ; Yvan Ylieff, ancien ministre et ancien bourgmestre ; Véronique Bonni, l’actuelle bourgmestre ; et Martial Bourquin, maire socialiste d’Audincourt, commune française jumelée à Dison.

C’est donc après les élections du 24 avril 1921 – le premier scrutin où les femmes ont pu être candidates, en Belgique – que les socialistes sont devenus majoritaires dans les conseils communaux de Dison et d’Andrimont. Cependant, comme l’avait rappelé Yvan Ylieff dans les colonnes de L’Avenir Verviers, en novembre 2021, ils ont dû attendre six ans supplémentaires pour qu’un élu du POB (le Parti ouvrier belge, ancêtre de l’actuel PS) devienne bourgmestre, Jules Hoen à Dison et Jean Mélein à Andrimont. Jusque-là, le roi Albert Ier et le gouvernement catholique avaient toujours refusé de nommer un socialiste comme bourgmestre, préférant un élu du Parti catholique.