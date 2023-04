Kilis Kids à Dison disposera de 150m2 supplémentaires pour accueillir une crèche

L’aménagement de 150 m2

Il ne s’agit pas d’une extension mais bien d’un aménagement d’un bâtiment existant rendu possible entre autres par l’obtention de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’une dotation communale. Kilis Kids devrait doubler sa capacité d’accueil, elle passera à un maximum de 14 enfants simultanément. La superficie totale dédiée à la future crèche devrait atteindre 200 m2, l’idée est de réaménager pas moins de 150 m2. La crèche disposera de deux espaces au total de 28,8 m2, à savoir une chambre d’environ 16 m2 qui accueillerait 8 lits destinés aux moyens/grands (de 6 mois à 3 ans) et une autre de 12 m2 abritant 6 autres lits pour les bébés (jusque 6 mois). La crèche s’installera dans les locaux de la halte d’accueil, au rez-de-chaussée. L’autre grand changement majeur c’est l’espace d’activités intérieures qui sera agrandi, pour atteindre 62,75 m2. L’abattement d’un mur sera nécessaire pour créer la surface de jeu et assurer une surveillance visuelle. Il est aussi question d’installer des sanitaires avec un accès PMR situé à l’entrée du bâtiment. "La crèche permettra aussi de familiariser les enfants issus d’un milieu plus fragilisé avec un autre milieu et de les sociabiliser, de préparer leur entrée à l’école". Actuellement, pour lancer concrètement le projet, une réunion entre toutes les parties devrait être organisée dans le courant de l’année pour finaliser les derniers détails.

Plus qu’une crèche

Toutes les régies de quartier ne possèdent pas une halte d’accueil.

"Ici, ça a été mis en place car ça répondait à un besoin et une demande du public qui fréquente la régie de quartier. Ce dispositif s’inscrit dans une dimension plus large de lutte contre l’exclusion sociale. Car nos missions visent entre autres l’insertion socioprofessionnelle. Ça vise la cohésion sociale et ça passe par une ressource supplémentaire sur le territoire pour faire garder son enfant pendant qu’un parent va se réinsérer professionnellement" souligne la coordinatrice de la Régie de Quartier Havre-Sac Dison, Vanessa Natalello.

La différence majeure qui s’opérera pour les parents, c’est le facteur temps. En effet, la halte d’accueil est une garde ponctuelle à l’inverse de la crèche qui permettra aux parents d’y déposer leurs enfants de façon plus régulière.

Cet aspect plus régulier permettra, outre répondre au besoin criant des parents, de pérenniser les emplois des puéricultrices déjà présentes à la halte d’accueil, accentue la coordinatrice.