Dison: c'est la fête dans le parc du château d’Ottomont fin avril

Le dimanche 23 avril dès 11h jusque 17 h, la maison du Tourisme du Pays de Vesdre et l’Agence de Développement Local (ADL) de Dison s’associent et convient tous les habitants de la commune de Dison (et les autres) au château d’Ottomont pour une grande fête familiale, une première pour la commune de Dison. Une journée remplie d’activités pour les familles. "L’idée est de faire découvrir les artisans et les producteurs locaux qui sont présents sur le territoire disonais, parfois mal connus. C’est aussi de permettre aux familles de se retrouver à l’extérieur dans la nature", souligne la coordinatrice de l’agence de développement local (ADL), Louise Massart. "On aimerait à travers l’événement que les citoyens se rendent compte la richesse de leur quartier, de leur commune. Dison a de multiples facettes, il y a plein de choses super-riches et intéressantes."