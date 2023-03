Les trois projets de crèches à Dison ont été acceptés par la Région wallonne et l'ONE

"Début mars, on a eu confirmation de l’ONE et de la Région wallonne que nos projets ont été acceptés. On a voulu se réunir avec chaque représentant des crèches pour trouver une manière de travailler efficacement. Comme on dit, ensemble on est plus fort !", lance la bourgmestre, Véronique Bonni (PS). Pour rappel, la Commune de Dison, comme d’autres, a répondu à l’appel à projets Cigogne en octobre 2022. Elle a proposé trois projets pour un total de 100 nouvelles places.