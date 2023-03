Andrimont : environ 3 km de voiries impactées par le chantier de l’Avenue de Centre jusque la rue de Verviers

Les riverains et le Collège communal (à l’exception du président du CPAS, Régis Decerf retenu à une autre réunion) se sont réunis mardi soir pour aborder les travaux de réfection de voiries à Andrimont de l’avenue du Centre à la rue de Verviers. Entre 100 et 150 personnes étaient présentes. L’autre objectif de cette réunion, "c’est de reprendre contact avec la population et expliquer les projets qu’on a pour leur quartier", précise l’échevin des Travaux, Stéphan Mullender (PS). Les travaux concernent les habitants de l’Avenue du Centre, à partir de la Librairie, jusqu’à la fin de la rue de Verviers, à savoir jusqu’au début de la rue des Fabriques, soit environ 3 km de tronçon. "C’est la même intervention qu’à la rue Sous le château. On va creuser assez profondément."