Une vingtaine d’actions Zéro Déchet à Dison pour l'année 2023

"L’objet du plan d’action, proposé par l’intercommunal Intradel, c’est de repérer les actions qui nous semblent pertinentes par rapport à notre population", précise l’échevin de l’Environnement, Stéphan Mullender (PS).

La Commune a aussi décidé de sensibiliser les Disonais au zéro déchet dans la salle de bain en favorisant des alternatives plus durables comme l’utilisation d’un shampoing solide. Dans le même ordre d’idée, favoriser l’eau du robinet en proposant des bons de réduction pour l’achat d’une gourde. Des formations aussi seront proposées portant sur l’aménagement des jardins pour respecter le zéro déchet.

Récupération à l’honneur

"On aimerait redynamiser les give-boxes en forme d’alvéole d’abeille de couleur verte. Vous pouvez y déposer ce que voulez et reprendre ce que vous désirez. Actuellement, il y en a une à l’entrée du plan de cohésion sociale". L’idée est de donner une seconde vie aux objets, "un peu comme les boîtes à livres mais il y a de nombreux autres objets comme de la vaisselle, des joutes et j’ai même vu des CD de Pierre Rapsat". Une autre action qui pourra intéresser les plus petits comme les grands: des ateliers de décoration de Noël avec des objets de récupération. Le projet est encore en réflexion, dès les partenaires seront différents "selon les activités proposées."