Suite au conseil communal de lundi soir, nous vous informions qu’une lettre écrite par le président du cercle royal Saint-Jean-Baptiste, Benoît Kinet, le curé Bernard Pönsgen de l’unité pastorale du Sacré-Cœur et le diacre Bernard Bourdon pour la paroisse Saint-Jean-Baptiste, concernant l’aménagement de la placette devant l’église du même nom, avait été lue.

Les auteurs du courrier et une partie des riverains s’inquiètent de la diminution des places de parking qu’engendrera cet aménagement. "Si on réduit encore le nombre d’emplacements de parkings, on tue la vie du village", lancent-ils.

Voici les nouveaux plans adaptés par le Collège communal de Dison obtenu par le président du Cercle Royal Saint Jean-Baptiste de Mont-Dison. ©-Cindy Thonon

Absence de réponses

"Depuis le début, on attire l’attention. Pourquoi on réagit maintenant ? En janvier, la bourgmestre est venue à l’apéritif de l’An neuf en nous annonçant que les travaux allaient être lancés. J’ai demandé à voir les plans et quand je les ai découverts, je suis tombé par terre !", témoigne Benoît Kinet. "On n’a pas été informés des nouveaux plans", lance Roger Brandt, riverain et secrétaire du cercle. Ce qu’ils déplorent, c’est le manque "de considération de la Commune. Aucun courrier n’a été envoyé dans nos boîtes aux lettres pour nous tenir informés. On ne sait même pas quand les travaux vont commencer, on ne sait rien !"

À travers le courrier, ils souhaitent entamer un dialogue rapide, avant le début des travaux, avec la Commune. "On n’est pas contre le projet. On est conscient que la place doit être refaite. Ce qu’on cherche, c’est un consensus avec les riverains", insiste le président du cercle.

De son côté, l’échevin des Travaux Stéphan Mullender indique que le projet a été présenté en 2016 et suite à cette réunion, "on a demandé à l’auteur du projet de revoir sa copie avec les demandes citoyennes. Je pense que nous, on a fait notre maximum et c’est ce que j’expliquais à Monsieur Kinet, on ne met pas autant de voitures"sauvagement"sur un terrain vague que sur des places de parking qui doivent respecter des dimensions légales".

Voici les plans que le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste avait proposé à la Commune. ©-Cindy Thonon

Le cercle entend l’argument mais rappelle qu’il avait proposé une alternative en disposant les places de parking en épi plutôt que parallèlement, un plan qui semble avoir été égaré. Maintenant, tout ce que les riverains espèrent, c’est obtenir une réponse à leur demande de rencontre.