C’est à la suite de l’approbation de l’inventaire des logements publics en Wallonie sur base d’une demande de la Région Wallonne que ce nombre a été communiqué, "12%, ça représente à peu près 700 logements", détaille l’échevine.

Sous l’appellation "logements d’utilité publique", on retrouve des logements sociaux, des logements de transit (mis à disposition pour les situations d’urgence comme des incendies ou dans le cadre de violences intrafamiliales) ou encore des logements d’insertion.

On retrouve également les logements privés en gestion de location par Logéo ou le Centre public d’action social.

"Si toutes les communes faisaient leur part"

"À Dison, on n’a rien découvert. On tient à jour des listes régulièrement", explique l’échevine Carine Fagnant (PS). La Commune a la volonté de maintenir un nombre suffisant de logements à utilité publique sur son térritoire. "La population disonaise étant déjà pauvre. Comme je l’ai déjà dit, pour être bien dans la vie, il faut au minimum avoir un toit et une situation correcte dans laquelle on est logé donc c’est indispensable. Si toutes les communes faisaient leur part, c’est peut-être la seule remarque qu’on pourrait émettre. C’est dommage que d’autres communes ne répondent pas à ce critère".

Le centre de Dison a historiquement toujours accueilli beaucoup de monde sur de plus petites surfaces, "à la base dans le centre, c’était principalement des logements ouvriers".Cependant, elle ajoute qu’ "à Dison, on veille à ce que les logements soient décents en termes de mètres carrés de surfaces habitables, à savoir sans les murs, la salle de bain et le W.C. soit 28 m2".

La commune de Dison essaie que ses logements à utilité publique soient renforcés par des projets d’accompagnement social comme le projet Accroch’Toît.

Ce relevé permet aussi à la Région de constater les communes qui respectent la norme du nombre de logements, qui est fixée à 10%.

"Le non-respect de ces différentes obligations peut faire l’objet de sanctions régionales, annuelles ou non, à hauteur de 10 000 euros par logement considéré comme manquant", précise le Code wallon de l’habitation durable.