Andrimont: Les coups de cœur 2023 ont chacun reçu la somme de 2 000 euros

"L’après-midi s’est bien déroulée, il y a eu beaucoup d’émotions, du monde et une belle ambiance", déclare Marcel Renard, cheville ouvrière de la commission d’animation du quartier d’Ottomont. Samedi après-midi avait lieu la traditionnelle remise des coups de cœur dans la salle de la Court’Échelle à Andrimont. L’école de la Court’Échelle d’Andrimont ; l’association Solidarité Dison ; l’Ancre Bleue ; la commission d’animation de la résidence du Couquemont (la maison de repos du CPAS) et le petit Lucien ont reçu chacun la somme de 2 000 euros. Une somme récoltée à travers différentes actions bénévoles. La Glanée de l’APEM-T21, elle aussi, a reçu 2 000 euros accompagnés de deux voyages avec l’Ancre Bleue pour ses bénéficiaires (des adultes porteurs d’une déficience intellectuelle légère, modérée, sévère ou profonde). Une partie des fonds récoltée par l’Asbl a également servi à aider des personnes dans le besoin, "parfois au bord du gouffre avec toutes les crises par lesquelles on est passé depuis trois ans. Tout le monde peut avoir des problèmes à un moment". La commission d’animation donne un coup de pouce à ces personnes pour les aider à remonter la pente. Du côté ambiance, "la troupe de Louis Pick nous a fait une belle surprise en nous annonçant qu’ils venaient bénévolement !".