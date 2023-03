Après un an d’aide aux Ukrainiens, l’ASBL de Dison UkrAidNow veut "reconscientiser" les Belges

Le 3 mars 2022, une dizaine de jours après l’invasion russe, l’association UkrAidNow voyait le jour entre Thimister et Andrimont. En un an… "il y a pas mal de choses qui ont été faites", constate la présidente, Olga Gudkova-Royen. Rien que du côté de l’argent récolté, pas moins de 33 000 € ont été rassemblés à travers des événements et des dons. Cette somme, elle a été utilisée pour financer des aides bien précises, en faveur des victimes de la guerre, à Krivyj Rih (voisine de la ville natale d’Olga) et aux alentours, dans la région de Dniepropetrovsk. "Depuis le départ, l’idée a été de travailler là où je connaissais. J’habite en Belgique depuis 24 ans, mais j’ai encore des amis en Ukraine, je sais à qui il faut s’adresser. Eux, ils savent les besoins sur le terrain et ils nous soumettent des demandes officielles et budgétées."