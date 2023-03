15 000 euros seront distribués aux coups de coeur 2023 de la commission d'animation du quartier d'Ottomont

"Nous allons pouvoir redistribuer la somme d’environ 15 000 euros cette année", annonce Marcel Renard, cheville ouvrière de la commission d’animation du quartier d’Ottomont. "Nous n’avons plus nos vieux papiers (NDLR: la collecte de papier était l’une des activités phares du groupe avec la célèbre tournée du père Noël dans le quartier) , la somme est donc un peu moindre". Tout au long de l’année, l’équipe organise des activités afin d’amasser une somme qu’elle pourra remettre à travers une soirée coup de cœur aux associations de son choix. "C’est une remise de chèque de tout ce que la commission a fait pendant l’année 2022-2023. Ça apporte une petite ou grande à chaque association qu’on soutient dans leurs projets". Les associations sont généralement issues de la région mais "on ne se limite pas à notre quartier", précise Marcel Renard. Les coups de cœur 2023 se porteront vers l’école de la Court’Échelle d’Andrimont ; l’association Solidarité Dison qui fêtera son trentième anniversaire ; l’Ancre Bleue ; la Glanée de l’APEM-T21, pour un projet d’appartements pour les jeunes ; la commission d’animation de la résidence du Couquemont (la maison de repos du CPAS). Et cette année encore, les membres apporteront leur soutien au petit Lucien, atteint d’une maladie rare. "L’année dernière, il a subi une opération à Paris. Ça s’est bien passé, il se porte à merveille, c’est un petit miracle !".