Grand nettoyage de printemps à Mont-Dison: 44 élèves, 2 enseignantes et une éducatrice en action

Des élèves sensibilisés

À l’école communale de Mont-Dison, ce sont les classes de Madame Rassenfosse en 1re et de Madame Reul en 5e qui y participeront, vendredi 24 mars, soit un total de 44 élèves motivés. Ce n’est pas une première pour les deux enseignantes qui y ont déjà participé l’année dernière. "Les enfants sont sensibilisés à la problématique toute l’année. On n’attend pas la semaine du nettoyage de printemps. On a d’ailleurs un panneau dans la cour avec notre devise: “Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas”", enchérit la directrice Christelle Herman. De plus, comme l’école participe au label " École plus propre", de nombreuses actions ont déjà été mises en place. Lors de ce grand nettoyage, les enfants seront notamment équipés de gilets fluo, de gants et de petites pinces. Un matériel que certains connaissent déjà grâce aux actions menées à l’école.

L’année dernière, la classe de 5e primaire avait rempli trois sacs. "Ils avaient ramassé des déchets de construction, beaucoup des mégots de cigarettes, des cannettes, du plastique", détaille la directrice. Le périmètre d’action était autour de l’église.

Cette année, ce seront les prairies autour de l’école. "Les zones sont choisies via notre site web, il y a une carte interactive. Les bénévoles choisissent eux-mêmes la zone qu’ils veulent nettoyer. Quand ils s’inscrivent, ils peuvent choisir leur zone. Une fois que la zone est validée, elle n’est plus accessible pour d’autres équipes. C’est un peu la force de l’action, on laisse les gens libres de choisir leur zone", précise Denis Vasilov, porte-parole de Be WaPP.

La clôture des inscriptions est fixée au jeudi 16 mars.

Infos: bewapp.be