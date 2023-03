Un ballet de Fabienne Henrot avec une expo de Thomas Delhaye, à l'Espace 58

Selfies, le nom de ce spectacle, fait référence au fait que "Thomas demande à ses modèles de se photographier dans un miroir", explique Fabienne Henrot.

"Ce ne sera pas un spectacle traditionnel, assure la chorégraphe verviétoise. Les danseuses passeront dans le public de l’exposition des dessins de Thomas, s’arrêteront devant les spectateurs et les regarderont. Le travail de Thomas et le mien se complètent. Moi, je travaille sur le corps et le regard, lui a plus travaillé sur le nu et le selfie pour son exposition de dessins, qui a déjà été présentée ailleurs, précédemment. L’idée de cet événement vient de Thomas, qui est un ami de longue date. J’ai directement sauté sur l’occasion pour créer un nouveau ballet pour compléter son expo. Le selfie, c’est un regard arrêté, alors que la danse offre un regard en mouvement. Ici, ce sera une mise en abîme, en quelque sorte. Avec un jeu de danse vivante qui associera les spectateurs, en bougeant partout et en allant les chercher dans l’expo."

Trois ans d’attente

Ce ballet, cela fait trois ans que la compagnie Fabienne Henrot attend de pouvoir le présenter au public: "Il était prévu pour mars 2020… et il a dû être annulé 8 jours avant, à cause du Covid. Il a reprogrammé pour juillet 2021… mais il a encore dû être annulé." Cette fois-ci, ce sera donc la bonne.

"Selfie" sera présenté le vendredi 10 et le samedi 11 mars 2023 à l’Espace 58 (rue de Renoupré, 58 à Andrimont-Dison), les deux jours à 20 heures, alors que l’exposition des œuvres de Thomas Delhaye sera également accessible le dimanche 12 mars, de 14 à 18 heures. Entrée: 15 € (12 € pour les étudiants) ; gratuit le dimanche pour l’expo. Infos et réservations: info@fabiennehenrot.be, www.fabiennehenrot.be.