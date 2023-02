Dépôts sauvages à Dison : toutes les caméras ne sont pas encore installées

La bourgmestre Véronique Bonni (PS) a expliqué que quatre caméras ont été installées et sont actuellement opérationnelles. “Les caméras déplaçables, elles, n’ont pas encore été installées car il y a un problème de déclaration”, ajoute-t-elle. En ce qui concerne la collaboration avec les huissiers, elle a assuré que tous les dossiers impayés leur sont transférés. “On a quand même des cas bien particuliers. C’est pour cela que nous avions lancé cette opération plus visible.” Lors d’un point précédent de l’ordre du jour, le travail de l’agent constatateur sur le terrain a également été salué. Le collège communal a rappelé son intention d’engager une deuxième personne pour l’épauler dans sa tâche.

Enfin, le conseiller MR Frédéric Delvaux est revenu sur les pannes récurrentes des conteneurs enterrés. “On a constaté, surtout au lancement des conteneurs enterrés, quelques soucis, confirme l’échevin de l’Environnement Stéphan Mullender (PS). Sur l’année 2022, pour la rue Neufmoulin, il y a eu 2 pannes ; rue de la Station, 6 ; rue des Écoles, 3 ; place Simon Gathoye, 11 ; rue d’Andrimont, 9. La plus impactée, c’est la rue du Biez, avec 18 fois. Intradel intervient maximum 48 heures après et en général dans les 24 heures.” Le collège communal a répété que le numéro de téléphone d’Intradel se trouvait sur chaque conteneur et que le fait de déposer un sac à côté d’un conteneur en panne n’était pas une excuse, pour l’agent constatateur.