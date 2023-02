Élection Miss Belgique : la Disonaise, 3e dauphine témoigne de la soirée sous tension

L’évacuation n’a pas été très longue, raconte la dauphine, juste le temps de fouiller l’ensemble des loges avec les chiens.

"Je pense qu’on nous a informées le plus tard possible donc l’attente n’a pas été trop longue pour nous. On est peut-être sortie une dizaine de minutes à l’extérieur".

Pour rappel le suspect a été interpellé, il était en possession d’une arme de poing.

"J’espérais être dans le top 5", déclare Cécile Deltour, élue 3e dauphine au concours Miss Belgique 2023. "Mais on était nombreuse et sur 15 candidates, il faut encore avoir la chance d’être sélectionnée. Donc cette place de 3e dauphine me fait plaisir, j’étais contente !"

Samedi 11 février 2023, le concours Miss Belgique s’est déroulé à La Panne, au Théâtre Proximus et c’est la jeune étudiante Émilie Vansteenkiste, du Brabant flamand qui a eu le plaisir de porter la couronne de Miss Belgique.

La soirée, c’est relativement bien déroulée dans les grandes lignes malgré la menace d’attaque annoncée pendant le concours , "sur scène on était détendue et on était fière du parcours et du résultat. On a travaillé dur pour en arriver là. Le chorégraphe était content de notre prestation et ça, ça fait plaisir", raconte la Disonnaise.

Cécile Deltour, architecte de profession, n’en est pas à son premier concours, "j’étais préparée et dans l’ensemble la soirée, s’est très bien passé, on avait un très chouette groupe donc ça aide aussi pour donner le meilleur de soi-même. Ça faisait plaisir de ne pas avoir l’esprit de compétition entre filles". En effet, le groupe a tellement accroché qu’elles comptent se revoir pour nourrir les belles rencontres qui se sont créées durant tout le concours.

À travers le concours de Miss Belgique, Cécile Deltour, qui joue au foot au FC Liège, en D1 nationale, souhaite déconstruire le stéréotype du football féminin,

"Je voulais montrer qu’on pouvait allier la féminité et le sport. Je trouve ça important parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ont peur que leurs filles jouent au foot. Et ce n’est pas en jouant au foot qu’on devient masculine", rassure-t-elle.