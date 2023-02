Dison : 2 millions de travaux à la maison communale

Améliorations du projet depuis 2016 ?

Cette maison a été acquise en 2016 dans le but d’améliorer le cadre de travail des services précités, "parce qu’il faut savoir qu’au niveau du service des finances, il y a un bureau où il n’y a pas de fenêtres et en plus ils étaient vraiment à l’étroit, c’est le même problème du côté du service à la population", déclare l’échevin des Finances, Jean-Michel Delaval. Les travaux (NDLR: prévus dans la maison) permettront qu’ils aient des bureaux dignes de ce nom ! "

"Au départ, le bâtiment devait subir un aménagement – je vais dire – léger. Et on a décidé en cours de route de faire “grossir” le projet", mentionne l’échevin des Travaux.

Entre-temps, l’auteur de projet a dû adapter ses plans. Ensuite, les démarches relatives à l’acquisition du bâtiment, les négociations et les lourdeurs administratives ont pesé dans la balance du facteur temps. C’est en partie pour ces raisons que les travaux commenceront seulement au printemps 2023.

Cependant l’évolution du projet était devenu une nécessité pour les services concernés. "Le service des finances était vraiment à l’étroit, certains agents travaillaient dans des conditions pas très folichonnes. On en a profité pour aménager l’espace d’accueil du service population. Parfois, on a 15-20 personnes à l’intérieur d’une petite pièce. Les espaces sont assez restreints."

La qualité d’accueil sera donc améliorée et la salle d’attente repensée.

"On va créer un espace dans lequel les gens pourront s’asseoir tranquillement, il y aura aussi des toilettes", complète Jean-Michel Delaval. Cet aménagement est possible car un des services devrait être relocalisé à côté, soit au n°5 de la rue de la Régence. Les deux immeubles devraient communiquer. "On va percer les murs, ça ne va rien changer (NDLR: pour les habitants). C’est un prolongement du bâtiment communal."

D’autres changements ?

"On en profitera pour refaire la toiture (NDLR: une ossature en métal puis en bois) , installer des panneaux photovoltaïques, repeindre etc.", détaille l’échevin des Finances.

Dans la foulée, il y aura un rafraîchissement des locaux ainsi que l’amélioration de l’isolation thermique dans toute l’administration avec accumulateurs pendant la nuit, ajoute l’échevin des Travaux. Le budget inscrit s’élevait à environ 2 millions d’euros. "Le marché a été passé il n’y a pas longtemps. On s’est aperçu que les prix avaient augmenté mais vu l’urgence, on a quand même décidé de le faire. Surtout que ça va permettre de mettre 50 panneaux photovoltaïques et réduire la facture d’énergie à terme", indique Jean-Michel Delaval.

Le service des finances devrait s’installer au château d’Ottomont, le temps des travaux qui, d’après les estimations, s’étendraient sur une période de deux ans.

Les guichets de la population-état civil ne devraient pas être impactés tout de suite, rassurent les deux échevins.