Zéro déchet : 15 commerçants disonais et andrimontois invitent leurs clients à venir avec leurs contenants alimentaires

À savoir les boucheries Cordewener Boverie et Legras ; les boulangeries Wechseler, Sacré Coeur, Damoiseau, Briamont, les restaurants Histoire de Familles et L’usine ; les friteries la Maison du Coin et Lemoine ; Pita Dison ; le potager d’Isalie et Vert2terre ; les épiceries Oasis et Dison Aslan. "On espère une vingtaine de commerces au total", confie Louise. L’hygiène était au cœur des préoccupations pour les participants . "Parfois, on ressentait l’inquiétude chez les commerçants concernant la qualité du contenant mais ils étaient assez positifs, ça leur permet de faire quelques économies", indique Louise.

"On a aussi des petites affiches, qui peuvent être affichées dans les commerces qui expliquent les caractéristiques des contenants admis". Une autre inquiétude, c’était par rapport à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), "il faut savoir qu’elle soutient cette action".

Quelques réactions des commerçants participants

"On essaye à notre échelle de faire un petit geste", Barbara Boverie (Boucherie)

Barbara est ravie de savoir que l’AFSCA a de nouveau donné son accord pour ce type d’action. ©Cindy Thonon

Barbara Boverie, de la boucherie Cordewener Boverie (Dison), indique qu’avec les mesures sanitaires, on a fait un bond en arrière. "Les gens ne le savent peut-être pas et maintenant avec le macaron, ils sont directement informés. Je trouve que c’est une belle initiative. Parfois quand les clients voient d’autres venir avec leurs contenants, ils me disent: “on sait qu’on peut venir ici maintenant”. Avec cette action, on essaye à notre échelle de faire un petit geste pour la planète".

"Il faudrait que les gens prennent déjà l’habitude d’avoir leur sac en tissu", Mireille Damoiseau (Boulangerie)

Ce serait vraiment bien que les gens aient le réflexe de transporter les sachets de pain ou leur sac en tissu quand ils font leurs courses remarque Mireille. ©Cindy Thonon

" Il faut que le contenant soit propre parce qu’il ne faut pas le mettre dans n’importe quoi ", alerte Mireille Damoiseau de la boulangerie andimontoise Damoiseau. "Y a parfois de clients qui viennent chercher leurs pistolets tous les jours et ils me demandent d’utiliser le même sachet et j’accepte. Je trouve que l’initiative est belle mais je ne sais pas si c’est par là qu’on va changer les habitudes. Mais il faut commencer par quelque part".