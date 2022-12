En tout, les quelque 180 convives ont d’abord pu accueillir quatre nouveaux compagnons dans la Tchèveneye, à savoir Georges Pittie, le gérant de l’Elevage Œufs-Reux d’Andrimont, Fabian Barré, secrétaire pour l’ASBL Adolphe Hardy, Manu Yvens, le rédacteur en chef de Vedia et Stéphanie Willot, l’échevine de l’Enseignement de Dison. Ils ont dû passer, chacun à leur tour, sur la scène pour concocter la meilleure fricassée possible. Si pour les deux premiers cités, cette dernière fut agréable pour les compagnons, elle fut quelque peu plus "coulante" pour les deux derniers. Et les compagnons de se demander s’ils n’allaient pas les manger à la paille ! Mais le principal est de participer, surtout dans la bonne humeur ambiante qui caractérise toujours la Tchèveneye.

Enfin, d’anciens compagnons ont également été mis à l’honneur pour leur ancienneté. Et comme il n’y a plus eu d’intronisations depuis 2019, il y avait du retard à rattraper. Ainsi, ont été honorés pour leurs 10 ans: Arlette Auguster, Jean-Claude Hamers, Alain Zeyen, José Locht, Francine Brach et Jean-Michel Daele. Enfin, pour leurs cinq années de présence: Pierre-Yves Jeholet, Martine Creuen, Henri Wathelet, Pascale Gardier, José Damoiseau, Jean-Yves Cordewener, Frédéric Delvaux, Dominique Duckers et Stéphane Braham.