Les habitants de Renoupré enfin exaucés, le jour de leur manif, comme par hasard… (vidéo)

Deux kilomètres de détour, à pied, sur une route dangereuse

Deux mois qu’ils sont un peu coupés du monde. Les personnes sans voiture, aussi les enfants pour aller à l’école à Verviers, doivent se farcir deux kilomètres à pied pour rejoindre Verviers via Prés-Javais, sur la chaussée en grande partie sans accotement, peu éclairée et dangereuse de la rue Tivoli (avant les inondations, elle avait été interdite aux piétons, pour une question de sécurité, suite à des éboulements de rochers en surplomb).

Deux kilomètres à l’aller… et deux au retour

"Il n’y a aucun magasin dans le quartier, pas de boulangerie, rien. Vous imaginez tout le détour qu’on doit faire avec nos courses, quand on n’a pas de voiture, ou même pour prendre le bus ?" , grognent les habitants (le bus ne passe plus que de l’autre côté de la Vesdre depuis que les inondations ont ravagé le pont de Renoupré).

Depuis deux mois, constitués en comité de quartier, ils ont remué ciel et terre, en interpellant notamment la bourgmestre de Dison (elle les a renvoyés vers la Ville de Verviers, qui est le maître d’ouvrage de la réfection du pont), la police et l’échevin verviétois des Travaux.

Mais rien n’y a fait. Toujours pas de possibilité de traverser le pont à pied avant la mi-décembre, leur a-t-il toujours été affirmé (pour la circulation motorisée, le pont ne sera terminé que d’ici juin 2023). Mardi soir, l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR), juste après un nouveau contact avec l’entreprise Bodarwé, en charge des travaux, nous relayait la date du 22 décembre.

Manifestation, bonne surprise mais incompréhension

Deux mois que le ras-le-bol ne cesse d’enfler. Désemparé, le comité de quartier a décidé de mener une manifestation, ce mercredi en début d’après-midi, juste devant le pont de Renoupré, en espérant se faire entendre.

À leur grande surprise (à celle aussi de l’échevin Degey), le matin même, la société de travaux a aménagé un passage pour piétons sur le pont, entre deux rangées de barrières Nadar…

Même si c’est une bonne nouvelle, les manifestants ne manquaient pas de s’étonner: "On nous a toujours dit que c’était impossible d’avoir un passage pour les piétons avant la fin de l’année. Et puis, du jour au lendemain, le jour même de notre manifestation, c’est devenu possible. Comme par hasard… Mais espérons que ça dure !"

"On va dire que c’est notre cadeau de saint Nicolas", glisse un habitant.