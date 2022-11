Le Prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire pour des Herviens et des Verviétois

Ce mardi soir, à Dison, la Province de Liège organisait la seconde édition du Prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire. Huit nouveaux lauréats (parmi une trentaine de projets déposés) ont ainsi été récompensés d’un chèque de 5 000 € "afin d’être encouragés à poursuivre leur aventure et à pousser leur démarche encore plus loin".