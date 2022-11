Semaine de l'arbre : 1.700 plants prêt à être distribué à Dison pour renforcer la biodiversité

"À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine", c’est proche de cette fête que la semaine de l’arbre est régulièrement organisée par la Région wallonne. Cette année encore, ce sont près de 200 communes qui ont participé. La commune de Dison y adhère pour la première fois. "On a choisi des essences de petits fruits: framboises et groseilles, parce que ça plaît au public. Et le reste ce n’est que des arbustes d’ornement à planter en haie pour la biodiversité. On a du sureau, du charme, du noisetier, du poirier sauvage…", détaille Baptiste Tefnin, agent technique au service plantation. Ce sont environ 1 700 plants qui attendaient les Disonnais et les autres habitants de l’arrondissement samedi matin. En effet, à Dison il n’y avait pas d’inscription préalable, toute personne qui se présentait pouvait recevoir jusqu’à 7 plants. Des fiches techniques et des brochures étaient présentes sur les stands. Tous les plants distribués sont indigènes et résistants au gel, plutôt idéal pour le sol de notre région.