Accroch’toit: un projet de sept logements pour des jeunes en difficulté verra le jour à Dison, dès 2024

Accroch’toit s’articule sous forme de deux actions: Inform’toit et Instal’toit.

L’objectif, c’est aider le jeune à accéder à un logement décent, à avoir une personne-ressource et lui permettre de devenir autonome à terme.

Ce seront 7 logements: 5 studios, un appartement 2 chambres et un de 3 chambres qui devraient être opérationnels dans le courant 2024. Le début des travaux est prévu au printemps 2023.

Accroch'toit, un projet de 7 logements qui verra le jour au printemps 2023 à Dison. ©Cindy Thonon

La prévention

"Inform’toit, qui est comment trouver les bonnes informations en relation avec l’autonomie. Tout en obtenant un accompagnement et un soutien", décrit Maxime Degbomont, directeur Oxyjeunes-Verviers.

Cette information se traduit par de la prévention abordée sur un site internet accessible à n’importe quel jeune et par une brochure destinée aux jeunes de Verviers et des alentours.

Un accompagnement

"La problématique du logement est complexe dans nos régions", constate Maxime Degbomont. "On développe des logements de transition qui seront ici dans le centre de Dison. Ils rassembleront des jeunes et des jeunes qui sont déjà parents". En plus du logement, un travail individuel sera mis en place avec les bénéficiaires à travers des ateliers qui se donneront au rez-de-chaussée du bâtiment. "Le but est d’apporter un service en plus pour ces jeunes qui sont en besoin d’accompagnement avec tout le tissu associatif", complète le président du CPAS de Dison, Régis Decerf.