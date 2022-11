L’Espace 58 accueille beaucoup plus de monde qu’autorisé : la Commune de Dison met le holà!

Elle n’est d’ailleurs pas le seul événement à avoir dû être annulé parce que cela devait accueillir trop de monde (2 000 jeunes étaient attendus comme chaque année à la Saint-Nicolas des étudiants). "On vient de dénoncer quatre contrats de location (NDLR: dont les Apéros verviétois du 2 décembre, qui devraient aussi se tenir sous chapiteau sur la place Verte de Verviers), avec une perte de 30 000 €", déplore Jean-Pol Bollette, de la société Green Construct propriétaire de l’Espace 58.

Trop de monde ? Le complexe de salles aménagées dans l’ancienne usine textile La Vesdre a été ouvert, fin 2019, selon un permis d’environnement avec une capacité maximale de 600 personnes. Une capacité "demandée par M. Bollette", souligne la bourgmestre de Dison, Véronique Bonni (PS), alors que la Commune souhaitait initialement une limite fixée à 400 participants, en fonction de la capacité du parking.

L’Espace 58 en a pourtant accueilli, des événements avec beaucoup plus de public. La Commune de Dison a en quelque sorte fermé les yeux, jusqu’à la répétition récente de débordements. Avec par exemple, ce que confirme aussi Jean-Pol Bollette en le déplorant, des personnes généralement alcoolisées qui ont saccagé des boîtes aux lettres d’habitants du quartier (parfois en y urinant) et des portes de garage, en s’aventurant sur le pont de Renoupré qui est en travaux suite aux inondations, etc.

"À un moment donné, ce n’est plus admissible", explique la bourgmestre. Les plaintes re riverains se sont aussi accumulées, au point que la police était d’ailleurs prête à procéder au comptage des jeunes pour la soirée de la Saint-Nicolas, en interdisant l’entrée après 600 personnes.

Revoir le permis à la hausse

Jean-Pol Bollette se dit conscient des problèmes causés "par des olibrius" lors de certaines manifestations, avec des "attitudes inacceptables de certains fêtards" mais aussi "d’extrémistes parmi les voisins". Cela dépend toutefois des manifestations. Ainsi, "les Apéros verviétois et la Saint-Nicolas des étudiants ne sont en rien comparables", dit-il. Jean-Pol Bollette affirme qu’une jauge à seulement 600 personnes ne permettrait pas de maintenir l’infrastructure, qui ne serait alors plus viable financièrement. Il sait évidemment que c’est la limite spécifiée par le permis d’environnement qu’il avait sollicité. "Mais on s’est toujours basé sur les rapports des pompiers, qui ont déjà autorisé plus de 1 200 personnes et on ne s’est pas trop inquiétés…"

Alors, que faire ? "Nous allons introduire une demande auprès de la Commune pour augmenter la capacité autorisée. Des salles comme l’Espace 58 peuvent facilement contenir plus de 2 000 personnes. pour les pompiers, il suffirait qu’il y ait des sorties de secours supplémentaires". Il convient aussi "de trouver un difficile équilibre entre une activité économique et le respect et la quiétude auxquels ont droit les voisins".

La bourgmestre de Dison se dit disposée à rencontrer le propriétaire de l’Espace 58, en vue d’une demande de nouveau permis d’environnement, avec une capacité revue à la hausse. Avec toutefois une solution à trouver pour la capacité de parking.