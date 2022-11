Hall gymnastique de haut niveau à Dison: le projet trop coûteux abandonné ?

Des subsides revus à la baisse

"Ils sont de plus en plus exigeants en nous donnant de moins en moins", explique la bourgmestre, Véronique Bonni (PS). Le décret concernant les infrastructures sportives a changé entre-temps et les subsides ne sont plus aussi importants nous signale-t-elle. Les subsides évoqués au conseil communal s’élevaient à 5 millions d’euros. Ce montant s’explique par la complexité du projet, "c’est un pôle sportif de haut niveau. Il y avait des obligations en termes de superficies, etc.". Et le montant n’est pas suffisant, explique le président de la R.C.A., Yvan Ylieff, "le budget devrait être revu à la hausse, 20 à 30% de plus".

Mis de côté, pas abandonné

"C’est un projet qui aurait pu être novateur pour la commune. C’est dommage et c’est toujours difficile de faire des choix", se désole Véronique Bonni (PS). La piscine de Dison, le hall omnisports ou encore la bulle sportive de Dison sont des infrastructures qui requièrent des rénovations nécessaires. "On a déjà fait beaucoup de travaux mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu’il vaut mieux conserver ce qu’on a dans de bonnes conditions. Plus on tarde, plus les travaux seront conséquents". Les améliorations porteront sur les bâtiments afin qu’ils "répondent aux normes énergétiques actuelles".

Mauvaise communication

"Je ne comprends pas qu’on ne nous informe pas", s’étonne le conseiller d’opposition Jefferson Arnauts (Vivre Dison). "Un plan, c’est comme un budget, c’est présenté et ça peut être modifié par la suite", rétorque le conseiller Yvan Ylieff (PS). C’est au détour de la présentation du plan d’entreprise 2022-2024 de la R.C.A. que l’ensemble des conseillers ont appris la nouvelle, ce que l’opposition regrette. "Nous ne sommes toujours pas informés officiellement que le projet est abandonné. Nous n’avons pas été informés par écrit", nous signale-t-il ce mardi après l’avoir recontacté. Le dossier du hall sportif, est un projet qui a été lancé en 2014. À l’époque, c’était Yvan Ylieff qui était bourgmestre. Il explique que la désignation du territoire qui allait accueillir le projet a pris du temps.

Si le projet est bel et bien abandonné, il semblerait que la raison principale soit le manque de subsides de la Région Wallonne.