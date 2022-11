Appel aux dons de jouets pour les fêtes des enfants défavorisés

C’est le moment de fouiller vos greniers et d’ouvrir vos vieux tiroirs à la recherche de ce que vous n’utilisez peut-être plus mais qui comblerait de bonheur beaucoup d’enfants défavorisés. C’est l’appel qui est lancé par le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de Dison à la recherche de jouets de toutes sortes en bon état en vue de sa distribution annuelle du mois de décembre. "Beaucoup d’enfants vont être comblés de nouveaux jouets lors des fêtes de fin d’année, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas de tous les enfants disonais", regrette le PCS. Puzzles, poupées, jeux divers, peluches, tout est le bienvenu pour gâter les petits. En espérant que la récolte sera plus fructueuse que celle de 2021 qui avait été quelque peu entachée par les inondations. "C’est une récolte qui s’effectue toute l’année", précise par ailleurs l’échevine en charge, Pascale Gardier. En moyenne 150 enfants recevront au minimum un présent lors de la distribution de décembre au PCS en marge du goûter spectacle offert aux familles le 21 décembre dans la salle des fêtes de Luc Hommel, "comme avant le Covid".