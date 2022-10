Toussaint: la crise coupe-t-elle l’herbe sous le pied de nos fleuristes verviétois ?

Si "beaucoup de mes collègues ont peur" que les ventes décollent moins cette année avec la hausse générale des prix ( "On parle de 15 à 20% d’augmentation par rapport à 2021"), la fleuriste disonaise a bon espoir que les Verviétois continuent à fleurir les tombes de leurs défunts malgré tout quitte à "réduire un peu le budget". C’est pourquoi elle propose des créations pour tous types de portefeuilles à partir d’une vingtaine d’euros espérant que la Toussaint "reste cette année plus qu’un gros week-end" juste derrière les fêtes de fin d’année et la fête des mères. Parce qu’un premier novembre qui tombe pendant les vacances par ailleurs allongées d’une semaine suite à la réforme des rythmes scolaires peut aussi d’après la commerçante avoir un effet néfaste sur les ventes. "Je crains un ralentissement aussi à ce niveau-là. Les gens partent en vacances, on voit déjà dans les rues que c’est bien plus calme". Alors, c’est la prudence qui sera de mise cette semaine dans les achats pour la fleuriste disonaise.

Entre tradition et diversification à Herve, Malmedy ou Verviers

Fini les camions de pomponettes

Chez Couleur Jardin, Outre-Cour à Herve, Vanessa Todt a fait une croix sur les chrysanthèmes cette année-là où il y a des années, "on avait des camions et des camions de pomponettes. Je suis installée à Herve de part et de d’autre d’une pépinière, de supermarchés, de magasin de bricolage qui pratiquent des prix moins chers que mon prix d’achat…" La concurrence est rude, alors, il faut se diversifier "avec des couronnes, des compositions pour sortir du lot". Et la fleuriste de penser que ce type d’achat passe "au second plan" derrière la gestion des factures, l’alimentation, "les petits séjours à l’étranger. Et je comprends évidemment les personnes. Entre partir quelques jours au soleil ou aller sur une tombe, le choix est peut-être vite fait".

Meilleur mois de l’année

Du côté de la rue Neuve à Malmedy par contre, Christophe Demonceau, le patron de Crystal Flowers, qualifie la Toussaint "de temps fort" de son année.

Il va même jusqu’à affirmer que novembre est "le meilleur mois de l’année encore mieux que les fêtes" dans sa région "où on continue bien de perpétuer la tradition".

La crise n’aura d’après lui pas d’impact sur le fait que ses clients pousseront la porte du commerce où ils trouveront essentiellement des montages pour l’occasion qui perdurent tout l’hiver. "On ne fait du tout dans les chrysanthèmes" qui ne sont plus rentables.

On prépare et on prie

Pour Nathalie Biersard, en Mi-Ville à Ensival, de chez Symphor’in !, pas question de faire l’impasse sur ses incontournables de la Toussaint: "bruyères, pomponettes etc". De son côté, la demande est toujours bien là. "Évidemment, on n’est plus à la période où les commerçants devaient louer les garages des environs pour entreposer les plantes. Mais ça vaut toujours bien la peine de travailler ces jours-là". En tout cas, la fleuriste l’espère pour cette année 2022… "On prépare et on prie, dit-elle. J’espère que fleurir les tombes restera toujours une priorité, une valeur même si le budget est peut-être réduit".