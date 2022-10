Le peintre carrossier ou l’art de donner un second souffle aux ancêtres à Dison (photos et vidéo)

Dans son atelier disonais, plusieurs peintres carrossiers s’attellent à "redonner vie" à une Aston Martin DB2, une Chevrolet Corvette C1, une Maserati Ghibli ou encore une Ford Mustang Shelby KR qui en mettent plein les yeux autant que les effluves de peinture mettent au parfum de l’art pratiqué ici. "On restaure au plus près de l’état d’origine, en utilisant des techniques conformes à la fabrication. On refait les gestes des artisans méticuleux qui ont fait la grande époque de l’automobile, en bénéficiant des avancées technologiques récentes." Avec au compteur, pour certains véhicules, des centaines d’heures de travail pour atteindre l’objectif. "On a par exemple passé 1 000 heures sur une Jaguar", chiffre le patron. Démontage, électricité, sablage, recherche de pièces, peinture sont autant d’étapes à franchir pour remettre sur la route ces petits bijoux. Une affaire qui roule pour Stéphane Dumont, qui espère que les crises successives n’auront pas raison de ce loisir. "On se pose inévitablement des questions d’avenir" tout en restant optimiste et animé par l’amour de son métier.

Au volant de rénovations inoubliables

La rénovation dont il est le plus fier…

"Toutes. Et ce n’est pas forcément lié à la valeur du véhicule. Je mets du cœur dans toute rénovation. Et mon objectif est de contenter le client et de faire les choses à fond, toujours."

La restauration dont il rêve…

"Je rêve de travailler sur une ancienne Formule 1 “cigare” de type Alfa Romeo par exemple. On parle à coup de millions d’euros. Un véritable obus des années 50. On a travaillé sur pas mal de Formule 1 mais pas encore celle-ci. C’est un milieu peut-être un peu fermé."

Celle qui était la plus ardue…

" La Porsche 917, ce n’était pas triste. Je pense aussi à une Jaguar type E qui a fait l’objet d’une rénovation complète, de la mécanique à la peinture en passant par l’électricité. Cela a été un véritable défi de rechercher les pièces, notamment du côté de l’Angleterre."

La plus folle…

"Je dirais la Porsche 917, verte et mauve. Pour certains modèles, on tourne autour de 6 à 10 millions d’euros. Ici, sa valeur est entre 18 et 20 millions d’euros."

La plus cocasse…

"On a restauré une Cobra de course. Pour la petite histoire, c’est la compagne du propriétaire qui l’a mise dans le mur… Monsieur avait attaché la bague de fiançailles au volant", ce qui a pour le moins mis la future épouse dans tous ses états.

La toute première…

"Une ancienne Mercedes d’avant-guerre du côté d’Eupen. Elle ressemblait à la voiture du Führer. Un travail de peinture dans sa teinte d’origine."

Bien d’autres cordes à son arc

Si le peintre carrossier s’est spécialisé dans la restauration de voitures ancêtres, il a aussi bien d’autres cordes à son arc. Stéphane Dumont accepte aussi tous les autres types de voiture, peut repeindre vos radiateurs, réaliser toutes sortes de souhaits les plus fous, peindre des crédences de cuisine, une chaise aux couleurs de votre voiture préférée…

info@lepeintrecarrossier.be ou 087 35 35 26 ou 0478 96 77 50. Page Facebook : le peintre carrossier