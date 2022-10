Cité de l’Espoir à Andrimont: 12 résidents en autonomie au château Borman

Ils sont douze. Douze résidents, sur base volontaire et en accord avec parents et tuteurs, à être sortis de l’institution pour jeunes et adultes handicapés mentaux pour tendre vers plus d’autonomie dans la nouvelle résidence du château Borman – propriété communale – anciennement occupé par Télévesdre (actuel Vedia). Un projet dans les cartons de la Cité de l’Espoir depuis de nombreuses années qui connaît aujourd’hui un bel aboutissement. "Après deux ans de travaux (NDLR: le château était plutôt pensé pour accueillir des bureaux), indique le directeur général Éric Grava. Les résidents ont emménagé le 5 octobre dernier", portant le nombre de pôles d’externalisation à trois à Verviers et Dison (les deux autres se situant respectivement rue du Palais et place du Sablon). Au total donc, 36 résidents sont répartis dans ces trois résidences qui se veulent intimes, modernes, adaptées à leurs besoins et encadrées par 7,5 équivalents temps plein par lieu de vie. "Ils sont chez eux et super-heureux. Dans une des résidences, ils vont chercher le pain, les frites, les pizzas. C’est leur maison", s’enthousiasme Éric Grava. Une pendaison de crémaillère en grande pompe est d’ailleurs prévue au printemps pour marquer le coup de ce que le directeur général voit comme un bel aboutissement. "La première phase de notre plan d’investissement est finalisée (lire ci-contre) ." À plus long terme, la Cité de l’Espoir s’attaquera à l’externalisation des mineurs. Pour rappel, l’institution a acquis un terrain rue du Mamelon vert à Verviers pour y construire un bâtiment permettant de sortir 40 jeunes du Domaine des Croisiers d’Andrimont. "On ne devrait pas tarder à déposer le permis de bâtir."