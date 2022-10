La foire aux macarons, le rendez-vous immanquable des Disonais

Ce lundi 17 octobre 2022, malgré le ciel menaçant, les étals des marchands ont mis de la couleur et de la bonne humeur dans les rues de Dison. La foire aux macarons était en effet de retour pour sa 202e édition. Et après deux siècles d’existence, les badauds étaient aux rendez-vous, et cela dès le début de l’après-midi. "L’année passée c’était le bicentenaire, il faisait beau, les gens sortaient du Covid, et il y avait vraiment une envie de sortir. Cette année, on revient plutôt à la formule habituelle qui est quand même une réussite. Malgré la baisse du pouvoir d’achat, il y a quand même du monde. Cela reste un événement populaire à Dison", se réjouissait l’échevin des Affaires économique et des Fêtes, Jean-Michel Delaval, qui estimait qu’au moins 1 500 personnes y seraient passées d’ici la fin de la journée.