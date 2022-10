"Notre week-end d’anniversaire se passe super-bien. On a débuté par la cave à bières qui a très bien fonctionné, détaille Nathalie Cavelier. Ensuite, le samedi était plus réservé aux familles avec tout ce qui se fait chez les scouts ou guides. Il y a eu du montage, des jeux dans la prairie, du tir à la corde… Ensuite, il y avait un grand jeu de piste d’une longueur de quatre kilomètres. Et ce qui fut chouette, c’est que nous avons eu une collaboration avec le club de billard de la commune. Et les participants étaient invités, lors de cette balade, à jouer une partie."

Des synergies entre sociétés de la commune qui sont importantes aux yeux des scouts et guides. "C’est peut-être ce qui manquait. Car on peut aussi citer l’échange de bons procédés avec la communauté hellénique qui nous prête leurs locaux pour notre anniversaire. Ce type de synergies est à perpétuer."

Une capsule temporelle pour le 100e anniversaire

Pour les plus nostalgiques, il y avait aussi une exposition avec de nombreuses archives. "Il a fallu faire des recherches pour retrouver tout cela. De plus, nous avons compilé sur vidéo des réactions d’anciens scouts et guides, dont un témoignage d’une personne qui fut présente lors de la création."

Enfin, les scouts et guides disonais préparent déjà un prochain anniversaire plus important encore: le 100e !

"En fait, nous avons eu l’idée de faire une capsule temporelle. Nous avons invité tout le monde à y placer un petit mot pour les générations futures. Nous allons la placer à côté de notre local. Et elle sera déterrée dans vingt ans, lors du centième anniversaire."