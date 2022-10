Michaël 1er est le nouveau prince carnaval de Mont-Dison (+ vidéo)

C’est dans la salle Luc Hommel au cœur de Dison que le nouveau prince carnaval de Mont-Dison a été intronisé ce samedi soir. Et il s’agit de Michaël 1er, âgé de 42 ans. Véritable passionné par le carnaval, comme toute sa famille, son plus grand rêve était de devenir… prince. Vœu exaucé! "Après deux années difficiles, on y est enfin! Le rêve est devenu réalité. C’est à nous de jouer pour faire danser les personnes partout où nous irons."