Le chanteur d’Ykons se réjouit d’être en concert le jeudi 10 novembre prochain à l’Espace 58, en Renoupré (Andrimont-Dison), à l’initiative du Rotary Verviers-Vesdre, pour une soirée dont les bénéfices seront intégralement reversés aux Services de l’Apem-T21.

D’autant que "des membres du groupe sont venus maintes fois ici pour y faire des animations. Ma sœur y a aussi fait un stage", dit-il, en parlant de la Fermette, le service d’accueil de jour pour personnes adultes porteuses d’une déficience intellectuelle.

«Une magnifique association»

"On connaît également des gens qui sont en situation d’accompagnement d’un enfant jusqu’à la fin de leur vie, avec l’incertitude de ce qu’il adviendra de lui quand ils ne seront plus là. L’Apem-T21 est vraiment une magnifique association", répète-t-il. Il allait de soi de répondre à l’invitation du Rotary Verviers-Vesdre, pour le groupe Ykons, qui a connu le succès en pleine pandémie, lors de laquelle il a notamment rendu hommage au personnel soignant, dans un clip. Il a donc la volonté que cette popularité "serve à quelque chose de supérieur à nous. Et je promets que l’Espace 58 va trembler !", balance Renaud Godart.

Ce n’est pas la première fois que le Rotary Verviers-Vesdre, service-club créé il y a 36 ans et qui compte 54 membres, aide l’Apem-T21, comme le souligne le directeur de l’institution, Xavier Rainotte.

Rotary, actions et redistribution

Car "non, le Rotary n’est pas un club de notables qui se réunissent pour discuter et pour manger. Non, le Rotary n’est pas un groupe de professionnels qui se refilent des affaires", insiste Alain Schmitz, le président du club Verviers-Vesdre, dont "toutes les actions sont orientées vers le service et l’aide aux plus démunis". C’est ainsi que, en plus des actions menées lors des inondations, les activités organisées sur la dernière année ont permis de distribuer 29 000 € à différents bénéficiaires.

Le choix de soutenir l’Apem-T21 avec ce concert du 10 novembre correspond aux "valeurs mises en exergue cette année, qui sont la diversité, l’équité et l’inclusivité. En donnant l’opportunité à ceux que la vie n’a pas toujours favorisés de s’intégrer dans la société, l’Apem-T21 est l’acteur verviétois par excellence qui, tous les jours, pratique ces valeurs, elle est un exemple de la notion d’inclusivité".

Le concert d’Ykons se déroulera à l’Espace 58 (rue de Renoupré, 58 à Dison) le jeudi 10 novembre. Ouverture des portes à 20 heures, concert vers 21 h 30, suivi d’un set de DJ. Entrée: 28 € (25 € en prévente sur verviers-vesdre.be).