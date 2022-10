Huissiers chez les pollueurs mauvais payeurs: combien ça a rapporté à Dison?

Une vente publique s’est ensuite tenue avec l’ensemble des saisies. Le montant retiré de cette vente s’est élevé à 2000 euros. "On se rend bien compte qu’on ne rentre pas dans nos frais", indique Véronique Bonni, la bourgmestre. Mais on ne va pas s’arrêter là. C’était un premier signal que nous avons envoyé ". Pour donner un ordre d’idée, ce sont près de 60 000 euros qui sont dus à la Commune pour les amendes administratives et plus de 4000 euros pour les taxes dépôts sauvages..