"On contrôle actuellement les consommations et attendons la régularisation prévue pour fin de l’année. Pour le moment rien ne bouge au niveau des prix. On attend de voir comment ça évolue. Mais cela ne veut évidemment pas dire qu’on ne va pas augmenter plus tard".

Le prix d’entrée reste de 2,20 € pour les adultes (abonnement de 10 entrées au prix de 20 €) et pour les enfants (4 à 11 ans) et les pensionnés, le tarif est toujours de 1,80 € (abonnement de 10 entrées au prix de 16 €). La situation sera réévaluée début 2023 donc.

Il en est de même pour les salles sportives communales.