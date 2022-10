Ils ont prêté serment, ce lundi après-midi, dans la salle du conseil communal, en présence de la bourgmestre, Véronique Bonni, et de l’échevine de la jeunesse, Stéphanie Willot, qui animera les séances et aidera les élus dans la réalisation de leurs idées et projets.

Le conseil communal des enfants se réunira le 2e lundi de chaque mois (la première séance se tiendra le 14 novembre). Il se penchera sur des projets choisis par les jeunes conseillers eux-mêmes ou sur des thèmes proposés par les animateurs. Quelques premières propositions ont été formulées par deux élues, telles qu’un "beau jardin avec des jeux, des tables dans Dison" ou encore "mettre des modules dans les cours de récré".