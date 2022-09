Dison envoie les huissiers saisir les auteurs de dépôts sauvages qui ne payent pas leur amende

S’il est "difficile de chiffrer exactement le nombre de déchets retrouvés chaque jour", deux personnes sont à temps plein (agent constatateur et son accompagnant) depuis des années pour identifier les auteurs et leur dresser un PV avec amende à la clé et les ouvriers communaux ne cessent de s’échiner à tout ramasser. La carte "de la prévention" à travers les écoles et via le Plan de Cohésion Sociale a d’abord été – et est toujours – jouée, il est temps aux yeux de la bourgmestre de durcir le ton. Car au-delà de la charge de travail et du coût que ces enlèvements représentent, les auteurs de ces incivilités sont nombreux à ne pas régler leur taxe dépôt sauvage après plusieurs rappels suivis d’un recommandé d’huissier. "Nous avons dressé une liste des personnes qui nous sont redevables", indique Vivien Lemaire, directeur financier de la Commune.

Pour 2021, Dison n’a en effet pas reçu la somme de 11 605 euros sur 15 790 dus en ce qui concerne la taxe dépôts sauvages et n’a reçu que 12 684 euros sur les 71 630 euros (soit seulement 17% de la somme) en ce qui concerne les amendes administratives. Ce jeudi, les huissiers, encadrés par la police, sont alors partis frapper aux portes et si les personnes refusaient de payer la somme par Bancontact directement, ils procédaient aux saisies. "La vente publique aura lieu ce vendredi. On ne peut plus tolérer l’impunité". Sans toutefois rester "inhumains", assure la bourgmestre. "On ne vise évidemment pas les personnes qui demandent un plan de payement des suites de difficultés financières. Mais on ne peut plus prendre en charge la malpropreté volontaire".