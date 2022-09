Les experts du master plan de la Vesdre chez Traitex à Dison

Dans la foulée, ces experts se sont rendus sur le terrain. La première visite les a menés chez Traitex, rue Haute Crotte, à cheval entre Verviers et Renoupré. Le directeur général, Jacques Delhasse, et son futur successeur Laurent Dallemagne sont revenus en détail sur l’impact des inondations de juillet 2021 sur la société, qui est aujourd’hui le dernier lavoir de Belgique et la seule unité de carbonisage d’Europe. Et dont les stigmates sont encore bien présents. "Notre premier objectif était de remettre les gens au travail et de redémarrer les machines, ce qui a été fait, explique Jacques Delhasse. Au niveau de la beauté du site, par contre, il y a encore du boulot".

L’usine n’était en plus pas assurée. "Seuls les bureaux l’étaient. Pour les restes, les primes sont impayables". Traitex ne peut donc compter que sur la recapitalisation de ses actionnaires et le Fonds des calamités. Les architectes du cabinet Paola Vigano ont demandé s’il était prévu de rendre les lieux plus résilients. Les dirigeants de la société ont rappelé l’impossibilité pour eux de déménager une telle structure, sachant qu’elle dépend directement de l’eau du barrage de la Gileppe. Par contre, les stocks pourraient être déplacés et des aménagements pourraient être réalisés pour résister davantage à ce genre d’intempéries. "Notre plus gros défi, ce sera l’environnement, à savoir le rejet des eaux usées et les énergies."

La délégation s’est ensuite rendue à l’Espace 58, à quelques pas de là. De quoi nourrir la réflexion sur le futur des bords de Vesdre.