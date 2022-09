Mercredi, deux personnes ont été blessées par un bulldozer. L’une des deux est toujours dans un état critique, tandis que l’autre a été heurtée à la tête. Il ressortait dans un premier temps que l’entreprise avait continué à tourner malgré l’incident, comme si de rien n’était. "Mais on a appris depuis que le chauffeur du bulldozer a arrêté le travail juste après l’accident et qu’il a été pris en charge par d’autres collègues. Et en ce qui concerne l’entreprise, elle a décidé de fermer l’entrée du site aux fournisseurs externes et de maintenir l’activité strictement nécessaire", explique Pascale Malderez.

La société alimente en effet avec des déchets de bois une chaudière, qui alimente elle-même une centrale, qui produit de l’énergie pour des entreprises voisines. Les livraisons ainsi que le montage de la nouvelle ligne ont été stoppées. "L’activité se limite à l’alimentation de la chaudière afin d’éviter que la centrale s’arrête. Il n’y a donc pas eu d’absence de réaction totale de l’entreprise, comme la police l’avait signalé au départ. Il y a une véritable collaboration de leur part".

La reprise complète des activités sera conditionnée par les décisions qui lui seront imposées par le contrôle du bien-être du travail.

L’expert automobile a effectué toutes les constatations d’usage. Il lui reste à rédiger un rapport, ainsi que ses conclusions.