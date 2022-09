La rue de Mont fermée dès ce lundi 19 septembre pour plusieurs mois

Des travaux de stabilisation et de réparation du mur du cimetière de Dison doivent démarrer ce lundi 19 septembre 2022. Le tronçon de la rue de Mont longeant le chantier sera ainsi fermé, et cela jusqu’au 23 décembre. Une déviation sera mise en place par la rue de l’Industrie, la rue du Corbeau, la rue Haute Saurée et l’allée du Substitut Baguette.