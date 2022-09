Un climat de terreur sévissait au sein de la famille. Les trois enfants alors âgés de 11, 12 et 17 ans ont été régulièrement frappés et brimés. Mais la scène la plus grave s’est déroulée le 21 septembre 2020. Ce jour-là, la famille est rentrée de la mer. Ils avaient ramené des crevettes à la suite de leur escapade. Les crustacés avaient été placés dans le frigo. Un peu plus tard, les crevettes ont disparu. Le père a soupçonné son fils âgé de 11 ans. Il estimait que le jeune homme était le seul à pouvoir les prendre. Il est monté dans la chambre du jeune homme et l’a questionné. Le garçon a nié avoir pris les crevettes.

Le père n’a pas cru à ses dénégations. Il a retourné tous les objets qui se trouvaient dans la chambre avant de s’en prendre physiquement au garçon. Les blessures étaient si graves que, le lendemain, l’enfant a dû être hospitalisé. Il présentait des traces physiques d’un étranglement et d’un manque d’oxygène. Le jeune homme a expliqué que son père l’avait étranglé.

Alors que cela faisait plusieurs mois que sa compagne était maintenue en détention car elle était soupçonnée d’avoir commis les faits, le père a fini par admettre que c’était lui l’auteur des faits. Il a déclaré avoir empoigné et secoué son fils. Précédemment, il avait affirmé n’avoir jamais levé la main sur son fils. Il avait juste admis lui avoir imposé des "pichenettes" derrière l’oreille. La mère était également poursuivie pour avoir commis des coups sur ses enfants.

Elle a reconnu des fessées des claques. "Ils se disputaient et se battaient souvent, il fallait bien intervenir", avait-elle déclaré devant le tribunal d’instance.

Le tribunal correctionnel de Verviers a écarté la tentative de meurtre et les a condamnés tous les deux à 18 mois de prison avec sursis. "À cette époque-là j’étais plus nerveuse", a expliqué la mère devant la cour d’appel de Liège. "Mon mari était en dépression. Ce sont des faits relativement graves que je regretterais toute ma vie. Je tiens à m’excuser auprès de mes enfants."La dame a dit ignorer ce qu’il était arrivé à son beau-fils en septembre 2020. Quant au père, il a expliqué son comportement par une dépression. "Le petit a volé et menti", a-t-il estimé. "J’étais en dépression à la suite d’un accident. Cela devenait très long. J’ai retourné la chambre du petit et voilà, j’ai pété un câble." L’homme n’est pas parvenu à expliquer comment le garçon présentait des signes de strangulation au point que l’on voyait des traces de doigts. "Je ne me vois pas l’attraper par la gorge. Je l’ai secoué", a-t-il admis.

La cour a estimé qu’il n’était pas démontré qu’il avait voulu tuer son fils. Les magistrats ont toutefois aggravé les deux peines prononcées à charge des parents.