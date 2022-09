Une vingtaine d’équipes de jeunes de la région (dont une majorité de Disonais, espèrent les organisateurs), âgés de 16 à 26 ans, s’affronteront sur neuf parcours et jeux gonflables. Le chrono ou une dotation en points permettront de départager les meilleurs qui se verront récompensés de brunchs à l’Hôtel Verviers, de places pour le Voo Rire ou encore d’entrées pour des activités du centre culturel de Dison.

"Nous avons débuté la préparation de ces premiers R-Games en 2019, avant le Covid. Il y a eu des reports, et on a dû relancer la manifestation. Nous souhaitions la programmer après cet été", développe Stéphanie Willot, échevine de la Jeunesse.

Pour la Commune de Dison, l’Espace 58, touché par les inondations, s’imposait. Un cadre spacieux et idéal pour installer les structures gonflables. "Il y avait les jeux interécoles à Verviers, il y a quelques années, mais c’était payant. Ici, c’est gratuit pour les participants. Et il y a de gros parcours, certains (dont un de 35 m) sont très impressionnants. C’est une vraie chance pour les jeunes d’avoir ça", souligne Olivier Lopez, qui, avec sa société Manolic Event, encadre et conseille la Commune de Dison.

Un mélange de diverses épreuves

Mais de quels jeux parle-t-on? D’une grande faucheuse où le dernier jeune sur le plot remportera la partie. D’un parcours composé de boules géantes, d’un toboggan et d’un saut. De diverses épreuves de rapidité et de réflexes (les boules flottantes, l’attrape-bâtons…). Mais aussi d’un rodéo mécanique ou encore d’un mur des champions (souvenez-vous d’Intervilles…). Sans oublier le grand saut! "Ce sera une ambiance championnat, et le but sera de prendre des points", soutient Olivier Lopez.

La journée débutera à 12h et les jeux à 14h. Un souper boulets (10 €) et une soirée (5 €) ponctueront ce moment de convivialité, d’inclusion et de sécurité (via des accompagnants bénévoles, sans alcool pour les jeunes avant la soirée, etc.)

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la commune de Dison et sur sa page Facebook. Une fois le compte créé, il suffit de s’inscrire aux R-Games via l’onglet "Événements".