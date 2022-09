Le CID ouvre ses portes et ses formations

C’est dans ses locaux de la rue de Renoupré que le Centre d’insertion et de développement, connu également sous l’appellation du CID, ouvre ses portes ce vendredi 2 septembre 2022. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les formations d’aide ménager (ère) social(e), d’aide soignant(e), d’orientation vers l’emploi, de FLE et FLE bis (spécifique pour les candidats ukrainiens), de citoyenneté ou encore de formations à destination des travailleurs (euses) de l’aide à domicile (titres-services, ALE, Services d’aide à domicile)."Le CID s’adresse à un public de travailleurs sans emploi peu qualifiés et propose des formations d’aide-soignant(e), d’aide-ménager(ère), d’orientation professionnelle ou encore des projets ponctuels telle la formation d’orientation vers l’emploi."Ce vendredi, ce sera aussi l’occasion pour les candidats aux formations de rencontrer l’équipe du Centre d’insertion et de développement et de leur poser des questions."Le CID peut compter sur l’expérience d’une équipe de professionnels de la formation composée au total de 11 personnes. Une équipe pluridisciplinaire constituée d’un pôle administratif, et d’un pôle pédagogique (formateurs, responsables de filières et accompagnatrice psychosociale). La multiplicité des profils constitue la richesse de cette équipe dont la majorité dispose d’une ancienneté dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle de plus de 10 ans."