Vague d’incendies à Andrimont: «l’œuvre d’un pyromane»?

C’est un enchaînement d’incendies dans la même zone au fil du mois d’août et une configuration"qui ne permettait pas au feu de se répandre"qui font penser à l’Andrimontoise, Huberte Delhaye que cette"vague d’incendies"n’est pas une conséquence de la sécheresse mais bien"un acte volontaire. Un pyromane s’est amusé", regrette-t-elle.La nuit du 11 au 12 août dernier, cette habitante de la rue sur les Heids est"réveillée par la police" aux alentours d’une heure du matin à coups de"Madame, on va vous évacuer!".Sa prairie est totalement embrasée comme quatre autres dans le quartier. "Ce sont des feux bien distincts!", assure-t-elle. Une croyance qui la pousse à directement porter plainte contre X."Depuis, je ne dors plus!"Sur place au moment des faits,"un homme était là. La police l’a interpellé puis l’a relâché. C’est quand même étrange". Persuadée que l’incendie est d’origine criminelle, la Disonaise attend les résultats de l’enquête. La police a transmis la plainte au parquet qui devrait alors l’entamer."Ici, c’est va-et-vient de drogués, d’ivrognes et de squatteurs. C’est certainement le fait d’un individu de la sorte", conclut-elle. Peut-être, dit-elle, celui qui aurait mis le feu au bâtiment désaffecté à la plaine Fassotte parti en fumée le 26 août dernier. Pour rappel, les premiers éléments sur place avaient laissé penser à un incendie volontaire.