Jacques Richard, dernier chef de gare à Dison

"Mon papa était militaire et caserné en Allemagne. Nous habitions Düren (NDLR: entre Aix-la-Chapelle et Cologne)et nous revenions régulièrement en Belgique pour dire bonjour à mon grand-père paternel, raconte Frank Richard, qui n’était alors qu’un enfant.Je me rappelle vaguement du potager qu’il avait aménagé à l’arrière, où l’on arrachait les mauvaises herbes, et des locomotives à vapeur dans lesquelles j’ai fait des tours."

Créée au XIXe siècle, la ligne "Verviers-Battice", qui transitait par Dison, permettait d’acheminer le charbon en provenance du Plateau. Une mission qu’elle a remplie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le tronçon au niveau de Battice a en effet été détruit… et jamais reconstruit.

Plus qu’un lieu de travail

À l’époque, Jacques Richard avait reçu l’autorisation de dormir dans le bâtiment de l’actuelle rue de la Station. "Il occupait le rez-de-chaussée. Au premier étage, il élevait des canaris. Je me souviens que cela faisait un boucan terrible et que je n’avais pas le droit d’aller en haut tout seul, ajoute Frank Richard.Il vivait assez isolé, en haut de cette rue."

Notre témoin a aussi bien en tête la présence de nombreux tonneaux de pierres de carbide sur le site."Les enfants qui habitaient dans le coin, et qui étaient plus âgés que moi, fabriquaient des bombes avec, dans des boîtes de Nesquik. Ils avaient intérêt à courir vite parce que mon grand-père et le personnel n’aimaient pas du tout cela", sourit-il. Jacques Richard, qui était également le parrain de Frank, est décédé en 1963, juste après la fermeture de la gare ordonnée afin de laisser de la place à l’autoroute."J’avais huit ans", confie celui qui vit aujourd’hui en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.