28 enseignants de la Court’Echelle à Andrimont marcheront pour l’autisme

Les 24 et 25 septembre 2022, 28 enseignants de l’école spécialisée andrimontoise, la Court’Echelle, participeront aux 100 km de CAP 48. « Cette année cela nous tenait à cœur d’y participer parce qu’elle se fait au profit de la recherche médicale sur l’autisme. Et à la Court’Echelle, on est souvent amené à travailler avec des enfants autistes. On avait envie d’apporter notre pierre à l’édifice » , explique Benoit Mauhin, instituteur d’une classe inclusive à l’Athénée Royale Verdi, à l’initiative de ce défi de groupe. Plus d’un quart de ses collègues lui ont emboîté le pas. « Il y a quand même six classes inclusives cette année et au départ elles sont prévues pour les enfants souffrants d’autisme. Tous les collègues qui s’en occupent ont donc souhaité participer. Et puis ça fait team building également » , glisse-t-il.